مصر: "الصحفيين" تدعو لمحاسبة إسرائيل والضغط الدولي لفتح معبر رفح

القاهرة/سما/

دعت نقابة الصحفيين بمصر، الاثنين، المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة لاسيما جريمة التجويع، مطالبة بالضغط لفتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع.

جاء ذلك في بيان للنقابة، حيث تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منذ مايو/ أيار 2024، بينما تؤكد مصر مرار أن المعبر من جانبها "مفتوح دائما وأن العراقيل إسرائيلية".

وأدانت نقابة الصحفيين ببالغ الغضب والأسى جريمة التجويع الممنهجة، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي تحوّلت إلى "أداة إبادة جماعية تفتك بالأطفال، والنساء، والشيوخ تحت سمع وبصر العالم".

ووصفت النقابة ما يحدث ضد الفلسطينيين بأنه "جريمة حرب مروعة، وواحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي تحدث بينما يقف العالم إما مشاركًا في الجريمة، أو متفرجًا عماده الصمت المخزي"، متسائلا: "هل ننتظر حتى يُدفن آخر طفل في غزة؟".

وأدانت "صمت المجتمع الدولي على هذه الكارثة، وتواطئه مع الآلة الصهيونية عبر منع إعلان المجاعة الرسمي رغم تحقّق كل شروطها 20 بالمئة من السكان بجوع شديد، و30 بالمئة أطفالًا بهزال حاد".

وطالبت نقابة الصحفيين بـ"محاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، والإبادة بالجوع"، مطالبة "المحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم الإبادة بالجوع على رأس الجرائم البشعة في حق الإنسانية".

كما حثت النقابة "الشعوب العربية باستمرار مقاطعة السلع الصهيونية، والأمريكية، وسلع الدول الداعمة للكيان الصهيوني".

وشددت على أن " معبر رفح الشريان الوحيد للحياة تحوّل بفعل السياسة الإسرائيلية إلى مصيدة موت، بينما تقف القوافل الإغاثية محملةً بعشرات الأطنان من الدواء والغذاء خلف الحواجز، وكأن حياة مليوني إنسان لعبةٌ بأيدي القتلة".

كما طالبت نقابة الصحفيين وفق البيان "الأمم المتحدة بإعلان مجاعة غزة رسميًا، وكسر احتكار توزيع المساعدات".

والأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن مقتل 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يعد "مجزرة صامتة" بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم نفسه، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.