بينما تدمر مستشفيات غزة.. "إسرائيل" ترسل أدوية لدروز السويداء بسوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الاثنين، نقل معدات طبية وأدوية إلى مستشفى السويداء جنوبي سوريا، في وقت تواصل فيه تل أبيب تدمير المنظومة الصحية داخل قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وصل الأناضول: "قامت وزارة الصحة بنقل معدّات طبية شملت تجهيزات وأدوية إلى مستشفى مدينة السويداء في سوريا".

وأضافت: "تمت عملية نقل المعدات الطبية والأدوية إلى المستشفى بواسطة قوات الأمن والجيش الإسرائيلي مساء أمس (الأحد)، وتخطط وزارة الصحّة لمواصلة دعم المستشفى من خلال إرسال دفعات إضافية من الأدوية والمعدات الطبية في المستقبل القريب".

ونقلت عن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان طوف، قوله: "تم إرسال المساعدات "انطلاقا من التزام دولة إسرائيل تجاه إخوتنا أبناء الطائفة الدرزية".

وحتى الساعة 14:30 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من دمشق بشأن ذلك، لكنها أعلنت مرارا رفضها تدخل إسرائيل في شؤونها الداخلية.

يأتي ذلك في وقت تقوم فيه إسرائيل بتدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، من خلال استهداف المستشفيات والكوادر الصحية، وإغلاق المعابر ومنع دخول الأدوية، ضمن إبادة جماعية ترتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتحت ذريعة "حماية الدروز"، استغلت إسرائيل الأوضاع في السويداء وصعدت عدوانها على سوريا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري.

وآنذاك، تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية "خارجة عن القانون"، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات، الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد زعماء الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.​​​​​​​