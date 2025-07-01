ليبيا: مواطنون في طرابلس يشاركون في الحراك العالمي احتجاجا على تجويع غزة (صور)

ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف العدوان وفتح المعابر، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في وجه الحصار المفروض على القطاع.

وجاءت الفعالية بدعوة من عدد من المبادرات الليبية، من بينها "القدس أمانتي - ليبيا"، و"التحالف من أجل مقاومة التطبيع"، إلى جانب منظمات طلابية وشبابية أخرى، وذلك في إطار حملة دولية متزامنة شهدتها عدة عواصم حول العالم.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 18 وفاة بسبب المجاعة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغت كارثة الجوع في قطاع غزة مستويات صعبة وباتت تحصد أرواح سكان القطاع بأعداد ملحوظة وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن واحد من كل 3 أشخاص في قطاع غزة لا يتناول الطعام لعدة أيام متواصلة.

ويوم أمس، حذرت وزارة الصحة في غزة أيضا من بلوغ المجاعة في القطاع مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 4 أشهر.