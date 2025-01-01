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56 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 7 من طالبي المساعدات

الإثنين 21 يوليو 2025 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
56 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 7 من طالبي المساعدات



غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية، مساء الاثنين، استشهاد 56 مواطنا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 7 من طالبي المساعدات.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 59.029 شهيدا و142.135 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.


وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 134 شهيدا بينهم 4 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و 1.155 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

ووفقا للبيان فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8.196 شهيدا و30.094 إصابة.

وأضاف البيان أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 99 شهيدا وأكثر من 650 إصابة نتيجة استهداف مستفيدي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا الذين استقبلتهم المستشفيات إلى1.021 شهيدا وأكثر من 6.511 إصابة.

وأضاف البيان أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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