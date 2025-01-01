بيان من 25 دولة يطالب "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن المساعدات إلى غزة

لندن/سما/

أصدرت 25 دولة بيانا طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية "برفع جميع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى قطاع غزة فورا".



وجاء في البيان الصادر اليوم الاثنين عن وزراء خارجية أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، أن "نموذج الحكومة الإسرائيلية في إيصال المساعدات خطير، ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية".

وأضاف البيان: "نحن ندين التغذية بالتنقيط من المساعدات والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".

ودعت البلدان في بيانها الحكومة الإسرائيلية إلى "رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات على الفور وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية على وجه السرعة من القيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية".

وتابعت "نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار ومسار سياسي للأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"، مشيرا إلى أن المدنيين باتوا يموتون جوعا.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي صدر اليوم، أن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل أزمة غذاء خانقة تزداد تفاقما.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 18 وفاة بسبب المجاعة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويوم أمس، حذرت وزارة الصحة في غزة أيضا من بلوغ المجاعة في القطاع مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 4 أشهر.