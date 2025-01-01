بابا الفاتيكان يرفض التهجير الجماعي القسري للمدنيين في غزة

الفاتيكان/سما/

قال بابا الفاتيكان البابا ليو للرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي اليوم الاثنين إنه يعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين.



وأصبحت قوة دور البابا في الدعوة إلى إحلال السلام بغزة ملحوظة منذ أن قصفت إسرائيل الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع الأسبوع الماضي.



وذكر الفاتيكان أن عباس، رئيس السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، اتصل بالبابا اليوم الاثنين بعدما اتصل به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل ثلاثة أيام وعبر عن أسفه إزاء قصف كنيسة العائلة المقدسة في غزة.



وأصبحت الكنيسة الصغيرة مركزا للدعوة البابوية للسلام طوال فترة الحرب في القطاع. وكان بابا الفاتيكان السابق البابا فرنسيس يلقي كلمة للرعية كل ليلة.



وقال الفاتيكان إن البابا ليو ندد في الاتصال مع عباس “بالاستخدام العشوائي للقوة… والتهجير الجماعي القسري” لسكان القطاع.



وأعلنت إسرائيل رغبتها في نقل سكان غزة إلى منطقة إنسانية خاصة في القطاع أو مغادرته طواعية.



ورفضت كل الفصائل الفلسطينية الرئيسية والدول العربية المجاورة أي خطة للتهجير.