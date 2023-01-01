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5 شهداء بينهم سيدة في قصف الاحتلال محطة تحلية المياه بحي الرمال بمدينة غزة

الإثنين 21 يوليو 2025 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء بينهم سيدة في قصف الاحتلال محطة تحلية المياه بحي الرمال بمدينة غزة



رام الله / سما/

استشهد خمسة مواطنين، بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء قصف الاحتلال استهدف محطة تحلية المياه وسط حي الرمال بمدينة غزة، ظهر اليوم الاثنين، في استمرار لسياسة استهداف البنية التحتية الحيوية والمدنيين في القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفى، وسط صعوبات بالغة نتيجة الدمار الواسع وخطورة الأوضاع الميدانية.

ويأتي هذا التصعيد ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 59,029 مواطنًا، وإصابة 142,135 آخرين، بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأوضحت المصادر الطبية أن 8,196 شهيدًا و30,094 مصابًا سقطوا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 آذار/ مارس الماضي، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشارت إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت وصول 99 شهيدًا و650 مصابًا إلى المستشفيات، ليرتفع عدد شهداء لقمة العيش الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,021 شهيدًا وأكثر من 6,511 إصابة، وسط تأكيدات بوجود عشرات الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز فرق الإسعاف عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر وخطورة الوضع الأمني.

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