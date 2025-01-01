ملك بلجيكا: الوضع في غزة "عار على الإنسانية"

وكالات / سما /

وصف العاهل البلجيكي الملك فيليب، الوضع الراهن في قطاع غزة بأنه "عار على الإنسانية".

وقال الملك فيليب في خطابه عشية العيد الوطني للمملكة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "بلجا" الإسبانية، اليوم الاثنين، "المدنيون في غزة يموتون جوعا وقصفا، والوضع الراهن مستمر منذ فترة طويلة وهذا عار على الإنسانية".

وأضاف: "أدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء هذه الأزمة التي لا تطاق فورا"، وشدد على ضرورة قيام أوروبا بحماية الكرامة الإنسانية من خلال الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ومنذ الثاني من آذار/ مارس 2025، تغلق قوات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة "غير مسبوقة من التدهور"، حيث يموت الناس بسبب نقص الغذاء، وإن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، فيما يُحرم نحو ثلث المواطنين من الطعام لأيام متتالية.

ويوم أمس، ارتقى 18 مواطنا جراء الجوع وسوء التغذية، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون نتيجة الحصار والعدوان المتواصل، ما رفع إجمالي الوفيات جراء الجوع إلى 86 شخصا، بينهم 76 طفلًا، معظمهم في شمال القطاع.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 58,895 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,980 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.