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قناة عبرية: إسرائيل تؤكد وجود تقدم في المفاوضات وننتظر رد حماس..!

الإثنين 21 يوليو 2025 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إسرائيل تؤكد وجود تقدم في المفاوضات وننتظر رد حماس..!



القدس المحتلة/سما/

أكدت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن هناك تقدماً في قضية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقُ سراحهم مقابل عودة المحتجزين في غزة، بينما لا تزالُ بعضُ الخلافات فيما يخصُ انتشارَ الجيشِ الإسرائيلي خلال وقف النار.

وقال مسؤولٌ أميركي إن حماس تتأخر في الرد .

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الوسطاء في الدوحة ما زالوا ينتظرون رد حركة حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر الموقع أن مسؤولي الحركة في الدوحة "يميلون لدعم المقترح"، مضيفاً أن "الجناح العسكري لحماس لم يرسل رداً واضحاً بشأن هذا المقترح".

كما نقلت "القناة 13" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة نظراً للتقدم في عملية التفاوض"، مضيفةً أن "وزير الشؤون الاستراتيجية سينضم للمفاوضات إذا ما تحقق اختراق".

وفي مفاوضات غير مباشرة تجرى في الدوحة، تواصل إسرائيل وحركة حماس منذ أشهر محاولاتهما للتوصل إلى تسويات تتيح وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً والإفراج عن الأسرى.

ويتولى دبلوماسيون من قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً بوجود تقدم، لكن لا تلوح في الأفق أي انفراجة حقيقية.

#الأسرى #صفقة #حماس #الوسطاء #غزة #اسرائيل

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