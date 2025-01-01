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"الأونروا" تجدد دعوتها لرفع الحصار عن غزة لإنهاء المجاعة

الإثنين 21 يوليو 2025 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تجدد دعوتها لرفع الحصار عن غزة لإنهاء المجاعة



غزة / سما /

جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه.

وقالت الوكالة، عبر منصة إكس: "نتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة، بما في ذلك من زملائنا".

وأفادت بـ"ارتفاع أسعار المواد الغذائية أربعين ضعفا"، في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل.

وتابعت: "في هذه الأثناء، على مشارف غزة، تحتفظ الأونروا بكمية كافية من الغذاء المخزّن في مستودعاتها لتغطية احتياجات جميع سكانها لأكثر من ثلاثة أشهر".

وتابعت الوكالة الأممية: "ارفعوا الحصار، وأدخلوا المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع".

#الأونروا #المجاعة

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