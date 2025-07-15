  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الإثنين 21 يوليو 2025 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة



غزة / سما/

 استشهد اليوم الإثنين، تسعة مواطنين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان نا باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة لعائلة أبو طعيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف الشهود أن مواطنين استشهدا وأصيب عدد آخر في قصف من مُسيرة للاحتلال على "دوار النزلة" في جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف قوات الاحتلال المتواصل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 58,895 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,980 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : صفقة غزة جاهزة بعد تجاوز العقبات الكبيرة وتمهيد لإعلان نهاية الحرب والتوقيع قريب..

“صاندي تايمز” تمنح ياسر أبو شباب منبرًا لتقديم رؤيته عن غزة.. ونائبه يقول إن “المدينة الإنسانية” ستكون في “مناطقهم”

هيئة البث الإسرائيلية: نأمل أن نتوصل لصفقة تبادل هذا الأسبوع

الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية بغزة وصلت لنهايتها وينبغي دفع صفقة تبادل أسرى

كاتبة سيرة محمد بن سلمان: الأمير يخشى الآن من الاعتراف بإسرائيل بسبب غزّة

بيبي تصرف كالمجنون": مستشارو ترامب قلقون بشأن سلوك إسرائيل الاجرامي في المنطقة

يُنشر لأول مرة.. فيديو يوثق لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الأخبار الرئيسية

غزة : عشرات الشهداء والجرحى والأغلبية من المجوعين

القناة 12 العبرية : رئيس اركان جيش الاحتلال قدم خطة شاملة " للسيطرة على غزة"

16ipj-15-730x438

حماس: أطنان المساعدات مكدسة في معبر رفح بينما غزة تموت جوعا

20250715212454reup-2025-07-15t212325z_1689308454_rc28nfa36w7l_rtrmadp_3_israel-palestinians-colombia-conference.h-e1753016431354-730x438

الغارديان: تقرير ألبانيز كشف أهمية غاز غزة وقدرته على توفير الاكتفاء للاقتصاد الفلسطيني

1-32-730x438-1-730x438-1-730x438

“صاندي تايمز” تمنح ياسر أبو شباب منبرًا لتقديم رؤيته عن غزة.. ونائبه يقول إن “المدينة الإنسانية” ستكون في “مناطقهم”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية