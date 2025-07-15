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فضيحة في ألمانيا: تورط عملاء سابقين للموساد في قضية خطف أطفال

الإثنين 21 يوليو 2025 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة في ألمانيا: تورط عملاء سابقين للموساد في قضية خطف أطفال



برلين/وكالات/

بدأت محكمة هامبورغ الإقليمية في ألمانيا محاكمة سيدة أعمال ألمانية تملك سلسلة مطاعم "بلوك هاوس"، إلى جانب ثلاثة إسرائيليين بينهم عميل سابق في جهاز "الموساد"، بتهمة خطف طفلين في إطار نزاع حضانة عائلي.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن السيدة الألمانية استعانت بثلاثة إسرائيليين – من بينهم "تال شاشون" و"دوف رام بركاي" و"كارين تننبوم" – لتنفيذ عملية خطف تمت في منطقة حدودية بين ألمانيا والدنمارك ليلة رأس السنة 2023، حيث تم تكميم فم الطفلين اللذين يبلغان من العمر 10 و13 عاماً، وتهديدهما بالقتل في حال الصراخ.

وأوضحت التحقيقات أن العملية نُفذت عبر شركة استخبارات خاصة تدعى "Cyber Cupula Operations GmbH"، فيما عثرت الشرطة الدنماركية لاحقاً على الطفلين وأعادتهما إلى والدهما.

كما كشفت التقارير عن تورط أوغست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية، في تنسيق العلاقة بين السيدة المتهمة وشركة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتستمع المحكمة خلال 40 جلسة متوقعة إلى نحو 140 شاهد عيان، فيما قد تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات في حال إدانة المتهمين.

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