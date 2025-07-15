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القناة 12 العبرية : رئيس اركان جيش الاحتلال قدم خطة شاملة " للسيطرة على غزة"

الإثنين 21 يوليو 2025 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : رئيس اركان جيش الاحتلال قدم خطة شاملة " للسيطرة على غزة"



القدس المحتلة/سما/

كشف التلفزيون الاسرائيلي عن تفاصيل الخطة العسكرية التي عرضها رئيس اركان جيش الاحتلال ايال زامير على الكابنيت خلال الأيام الأخيرة.

تم عرض الخطة بحسب القناة 12، في ظلّ مفاوضاتٍ لم تُحرز أي تقدم يُذكر. وتُشير مصادر مطلعة إلى هذه الخطة سميت "خطة السيطرة على غزة"، وتحظى بردود فعل إيجابية للغاية من الوزراء.

وبحسب التقرير فقد قدّم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الخطة القوية كبديل للمدينة الإنسانية، التي تعتزم اسرائيل إقامتها في رفح.

وكان وصفها رئيس الأركان، بأنها "أكثر نفاذية وتأثير من الجبن السويسري".

وستُطبّق الخطة الجديدة في حال انهيار مفاوضات الصفقة أو في حال فشل حماس وإسرائيل في الاتفاق على شروط الصفقة الشاملة وشروط إنهاء الحرب، بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يومًا.

وتتضمن الخطة احتلال مساحة أكبر بكثير من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي اليوم.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن الخطة ستُمكّن من تحقيق هدفي الحرب - إعادة جميع الاسرى الإسرائيليين وانهيار حماس.

وأشاد وزراء الكابنيت الحربي الاسرائيلي بالخطة ويتساءلون عن سبب عدم الترويج لها بجدية أكبر.

غير أن نتنياهو أمر بتعليق الخطة مؤقتًا. ويوضح محيطه أنه مصمم على التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الاسرى.

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