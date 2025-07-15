رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوده: إنجازاتكم تسرع هزيمة حماس وتمهد لصفقة تبادل الأسرى

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير جولة ميدانية وتقدير موقف اليوم الأحد في قطاع غزة، رافقته قيادات عسكرية رفيعة المستوى، بما في ذلك قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 98



وأشاد زامير بالجهود العسكرية للقوات الإسرائيلية، مؤكدا أن إنجازاتها الميدانية تسرع حسم المواجهة مع حركة حماس وتفتح الباب أمام إمكانية إبرام صفقة لتحرير الأسرى.

وخاطب زامير الجنود قائلا: "تخوضون بكل شجاعة حربا عادلة ليس لها مثيل، وأهدافنا والإنجازات التي تحققونها ستسجل تغييرا أمنيا لسنوات عديدة في المستقبل".

كما أشار إلى الأحداث الأخيرة في سوريا، بما في ذلك السويداء، مشيرا إلى أنها "تثبت أن من لا يستطيع الدفاع عن نفسه في الشرق الأوسط لن يتمكن من العيش بأمان"، مؤكدا أن "المنظمات الإرهابية والعناصر الجهادية تشكل خطرا في كل الجبهات ويجب مواجهتها كما تفعل القوات الإسرائيلية في غزة".

وأضاف زامير أن "الإنجازات العملياتية للقوات – بما في ذلك القضاء على المسلحين، وتدمير البنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها، واحتلال وتطهير مناطق شاسعة – ستسمح بتغيير أنماط العمليات القتالية".

وأكد قائلا: "إنجازاتكم الميدانية ضمن عملية 'عربات جدعون' هي التي تسرع حسم حماس وتخلق إمكانية التوصل لصفقة تحرير المختطفين".

واختتم رئيس الأركان حديثه قائلا: "فقط بهذه الطريقة نتمكن من كسر أعدائنا والحسم معهم. إذا توصلنا خلال الأيام القادمة إلى صفقة لإعادة المختطفين، سيكون ذلك إنجازًا رائعًا لكم. وكل مختطف يُطلق سراحه سيعود بفضل قتالكم".

يأتي تصريح زامير في وقت يشهد فيه قطاع غزة سياسة تجويع قاتلة أودت بحياة عشرات الأطفال والشيوخ والنساء، وفي ظل رفض إسرائيلي قاطع لدخول المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين بغزة، وسط غارات وقصف مستمر وتزايد في عدد الضحايا المدنيين.