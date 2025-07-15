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صحة غزة: حصيلة الإبادة الإسرائيلية ترتفع لـ58 ألفا و895 شهيدا

الأحد 20 يوليو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: حصيلة الإبادة الإسرائيلية ترتفع لـ58 ألفا و895 شهيدا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى “58 ألفا و895 شهيدا و140 ألفا و980 مصابا” جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، بوصول “130 شهيدا و495 إصابة” إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى “922 شهيدا و5 آلاف و861 مصابا” بعد استشهاد 31 فلسطينيا خلال 24 ساعة.

وبوتيرة يومية، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في 18 مارس/ أذار الماضي إلى “8 آلاف و66 شهيدا و28 ألفا و939 إصابة”.

وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى “58 ألفا و895 شهيدا و140 ألفا و980 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

ومنذ ذلك الحين، ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

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