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الصحة : 130 شهيدا و495 مصابًا خلال يوم في قطاع غزة

الأحد 20 يوليو 2025 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 130 شهيدا و495 مصابًا خلال يوم في قطاع غزة



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة في غزة، ان 130 شهيدًا، منهم شهيدان انتشال، و 495 مصابًا وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الى ان حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 58,895 شهيدًا 140,980 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 8,066 شهيدًا 28,939 مصابًا.

كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدًا وأكثر من 107 مصابين، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدًا وأكثر من 5,861 مصابًا.

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