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الإعلامي الحكومي: غزة على أعتاب الموت الجماعي وسط حصار شامل وتجويع ممنهج

الأحد 20 يوليو 2025 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي: غزة على أعتاب الموت الجماعي وسط حصار شامل وتجويع ممنهج



غزة / سما /

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان عاجل حمل الرقم (896)، من دخول القطاع مرحلة كارثية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل، نتيجة استمرار سياسة الإبادة الجماعية عبر القتل والتجويع والحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد البيان أن غزة "تواجه أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث"، مشيراً إلى أن جميع المعابر مغلقة منذ أكثر من 140 يوماً، ومنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك حليب الأطفال والوقود، وسط نفاد شبه كامل للموارد الأساسية.

وأضاف أن العالم يتفرّج بصمت مطبق على جريمة ذبح غزة، دون أن يتحرك لإنقاذ المدنيين المحاصرين الذين يواجهون الجوع والموت في كل لحظة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى تحرك دولي فوري وفعّال لوقف هذه الكارثة، وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، قبل أن يتحول القطاع إلى مقبرة جماعية.

#غزة #التجويع #الاحتلال

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