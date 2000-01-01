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مذبحة دامية: 45 شهيدا وعشرات الإصابات إثر مجزرة إسرائيلية بحق طالبي المساعدات في قطاع غزة

الأحد 20 يوليو 2025 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذبحة دامية: 45 شهيدا وعشرات الإصابات إثر مجزرة إسرائيلية بحق طالبي المساعدات في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، 20 يوليو 2025، استشهاد 45 مواطنًا، ونحو 60 مصابا من طالبي المساعدات الإنسانية في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة .

ووفق المصادر، فإن جثامين شهداء من طالبي المساعدات لا تزال في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان آخران جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية أمس، ارتفاع حصيلة شهداء لقمة العيش "المساعدات" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 شهيدا، وأكثر من 5,754 مصابا.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي  "خلال أقل من ساعة شهد المستشفى إدخال جثامين 16 شهيدا و80 مصابا بسبب الجوع".

فيما ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 58,765 شهيدا، و140,485 مصابا.

#شهداء #غزة #الطحين #زكيم #المساعدات

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