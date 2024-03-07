هيئة الأسرى: الأسير محمد ربيع في دائرة الإهمال الطبي المتعمد

رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارته الأخيرة لسجن جلبوع، بأن الأسير محمد أسامة ربيع (21 عاما) من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، يتعرض لإهمال طبي متعمد يهدف لقتله ببطء كحال الكثير من الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضافت الهيئة أن ربيع كان قد خضع لعملية جراحية قبل اعتقاله عام 2021، لإخراج أكياس هواء من الرئتين، لكن وضعه الصحي ازداد سوءا بعد تعرضه للضرب من قبل وحدات القمع في السجن، فأصبح يعاني من أوجاع شديدة في الصدر وصعوبة بالتنفس، إلى جانب معاناته من صداع دائم، وإصابته بمرض سكابيوس بمراحل متقدمة منذ أكثر من عام، وقد بدأ بالتشافي مؤخرا.

وفي ظل المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الأسير ربيع، فقد تقدم لإدارة السجن بالعديد من الطلبات لزيارة العيادة ورؤية الطبيب، لكنه قوبل بالرفض دائما.

واعتقل الأسير ربيع بتاريخ 7/3/2024، وكان قد صدر بحقه حكما بالسجن 9 أشهر، لكنه فوجئ بتحويل ملفه للسجن الإداري بعد انهاء محكوميته، وهو حاليا في التمديد الاداري الثاني.