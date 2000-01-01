  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: إسرائيل تجوع مليون طفل في غزة ولدينا مخزون يكفي سكان القطاع لثلاثة اشهر

الأحد 20 يوليو 2025 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: إسرائيل تجوع مليون طفل في غزة ولدينا مخزون يكفي سكان القطاع لثلاثة اشهر



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد تجويع المدنيين في قطاع غزة، من بينهم مليون طفل يعانون سوء التغذية ويواجهون خطر الموت.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أنها تملك مخزونا كافيا من الغذاء لجميع سكان غزة لأكثر من ثلاثة أشهر، مخزنا في مستودعات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي.

وطالبت الأونروا، عبر حسابها على منصة إكس، برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح لها بإدخال الغذاء والأدوية، مناشدة السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بأداء دورها في مساعدة المحتاجين، خاصة الأطفال.

وناشدت الأونروا السلطات الإسرائيلية قائلة "ارفعوا الحصار، اسمحوا للأونروا بالقيام بعملها ومساعدة المحتاجين، ومن بينهم مليون طفل".

#الأونروا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي في قلب الصفقة والسنوات وعد زوجته : حماس تتمسك به وإسرائيل تماطل وتدرس ابعاده

يديعوت احرنوت : التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين في غزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ يدعو لاغتيال قادة حماس في قطر.. الكيان يتخوّف من تقارب الدوحة وأنقرة لرعايتهما حركة (الإخوان المسلمون) وسعيهما لملء الفراغ الذي تركته إيران..

صحيفة عبرية : إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإنهاء الحرب

مروحيات إسرائيلية تجلي جنودا مصابين في خان يونس

“التنفيذية” تدعو لتدخل أمريكي فرنسي للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل

الرئيس يقرر إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام الحالي

الأخبار الرئيسية

صفقة تبادل الاسرى

هيئة البث الإسرائيلية: نأمل أن نتوصل لصفقة تبادل هذا الأسبوع

IMG_0707

لاول مرة ..الجيش الإسرائيلي يُطالب سكان مناطق في دير البلح بالإخلاء

مصدر فلسطيني مطلع : "حماس" تدرس خرائط جديدة لانسحاب الاحتلال من غزة

تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى ومجازر قرب مراكز المساعدات جنوب قطاع غزة

صحيفة عبرية : إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإنهاء الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية