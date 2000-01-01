الأونروا: إسرائيل تجوع مليون طفل في غزة ولدينا مخزون يكفي سكان القطاع لثلاثة اشهر

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد تجويع المدنيين في قطاع غزة، من بينهم مليون طفل يعانون سوء التغذية ويواجهون خطر الموت.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أنها تملك مخزونا كافيا من الغذاء لجميع سكان غزة لأكثر من ثلاثة أشهر، مخزنا في مستودعات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي.

وطالبت الأونروا، عبر حسابها على منصة إكس، برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح لها بإدخال الغذاء والأدوية، مناشدة السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بأداء دورها في مساعدة المحتاجين، خاصة الأطفال.

وناشدت الأونروا السلطات الإسرائيلية قائلة "ارفعوا الحصار، اسمحوا للأونروا بالقيام بعملها ومساعدة المحتاجين، ومن بينهم مليون طفل".