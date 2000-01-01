هيئة البث الإسرائيلية: نأمل أن نتوصل لصفقة تبادل هذا الأسبوع

القدس المحتلة/سما/

قال مصدر أمني رفيع لـ هيئة البث الإسرائيلية، إن "هناك أملاً بالتوصل إلى صفقة تبادل خلال هذا الأسبوع". مشيرًا إلى "وجود رغبة لدى الجانبين لإتمام الاتفاق".



وأضاف المصدر أن "الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي بالسعي إلى التوصل لاتفاق، مؤكدًا استعداد الجيش لإبداء المرونة في انتشاره بهدف إنجاز الصفقة".



وفي سياق متصل، قلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصدر السياسي، الذي لم تكشف عن اسمه، قوله إن "المحادثات الجارية في الدوحة مختلفة جذريًا عن سابقاتها، وهي تتناول هذه المرة إمكانية إنهاء الحرب، وليس فقط إطلاق سراح الأسرى".



ولفت إلى أن "الصفقات السابقة ركزت على تحرير الأسرى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لكن هذه الصفقة تتعامل مع مسألة إنهاء الحرب بشكل أوسع، ما يجعل كل شيء مترابطا ومعقدا".



وأضاف المصدر أن الاتفاق المقترح حاليا يشمل فترة هدنة تمتد لـ60 يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، وبدء مفاوضات مكثفة حول إنهاء الحرب.



وقال إنّ الاتفاق "يحتوي على العديد من البنود الحساسة التي تعكس حجم التحديات والطموحات الكامنة في هذه الفرصة السياسية".



وادّعى المصدر أن "الوفد الإسرائيلي يمتلك هامش مناورة واسعًا ومرونة كافية تسمح بإمكانية التوصل إلى اتفاق من دون التنازل عن احتياجات إسرائيل الأمنية" على حد تعبيره.