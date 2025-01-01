  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة تهيب ببذل الجهد لحماية شاحنات أدوية ستصل لمستشفيات القطاع

الأحد 20 يوليو 2025 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تهيب ببذل الجهد لحماية شاحنات أدوية ستصل لمستشفيات القطاع



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تنسيق دخول ثلاث شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة، عبر منظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيرة إلى أن الشحنة لا تتضمن أي مواد غذائية.

وأكدت الوزارة أن الأصناف الطبية المنتظر وصولها تُعد بالغة الأهمية وتمثل حاجة ملحة لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى، وإنقاذ الأرواح في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها مستشفيات القطاع.

وناشدت الوزارة المواطنين والوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لضمان حماية القافلة وعدم التعرض لها، بما يضمن وصول الشاحنات إلى المستشفيات بسلام، لتتمكن الطواقم الطبية من أداء واجبها الإنساني في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

#الصحة #شاحنات أدوية

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي في قلب الصفقة والسنوات وعد زوجته : حماس تتمسك به وإسرائيل تماطل وتدرس ابعاده

يديعوت احرنوت : التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين في غزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ يدعو لاغتيال قادة حماس في قطر.. الكيان يتخوّف من تقارب الدوحة وأنقرة لرعايتهما حركة (الإخوان المسلمون) وسعيهما لملء الفراغ الذي تركته إيران..

صحيفة عبرية : إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإنهاء الحرب

مروحيات إسرائيلية تجلي جنودا مصابين في خان يونس

“التنفيذية” تدعو لتدخل أمريكي فرنسي للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل

الرئيس يقرر إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام الحالي

الأخبار الرئيسية

IMG_0707

لاول مرة ..الجيش الإسرائيلي يُطالب سكان مناطق في دير البلح بالإخلاء

مصدر فلسطيني مطلع : "حماس" تدرس خرائط جديدة لانسحاب الاحتلال من غزة

تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى ومجازر قرب مراكز المساعدات جنوب قطاع غزة

صحيفة عبرية : إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإنهاء الحرب

يديعوت احرنوت : التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية