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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 20 يوليو 2025 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها الرئيسية خبر استشهاد 131 مواطنا بينهم 39 أمام مراكز المساعدات في قصف للاحتلال على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أبرزت الصحف أيضا، اصدار الرئيس قرارا بشأن اجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام.

 

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر قرارا بشأن اجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

- تنفيذية "منظمة التحرير" تؤكد ضرورة التحرك السياسي المكثف لوقف الحرب واستعادة أموال المقاصة

- مستوطنون يهاجمون النائب عودة ويحاولون الاعتداء على النائب "كسيف"

- "الأونروا": مساعدات غذائية تكفي لـ3 أشهر بانتظار الدخول

- أبو الرب: تقليص حاد على دوام الموظفين لتخفيف أعباء التنقل مع ضمان الخدمات الأساسية وحماية مؤسساتنا الوطنية

- الاحتلال يواصل تدمير البنية السكنية في مخيم طولكرم ومستوطنوه يكثفون اعتداءاتهم

- السفير الأميركي يدعو الى محاسبة مهاجمي كنيسة ببلدة الطيبة

 

* "الأيام":

- 131 شهيدا.. بينهم 39 أمام مراكز المساعدات وسط تصاعد الغارات

- قرار رئاسي بشأن اجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام

- إعلام عبري: إسرائيل تناقش الصفقة الشاملة لأول مرة

- نصب حواجز عسكرية في محافظة بيت لحم

- قاضية أميركية توقف تنفيذ أمر ترمب بشأن "الجنائية"

- إصابة العشرات باعتداءات استيطانية تخللها شق طريق واحراق ممتلكات واتلاف محاصيل

- السفير الأميركي: هجوم مستوطنين على كنيسة الخضر "عمل إرهابي"

- آلاف الإسرائيلي يتظاهرون أمام السفارة الأميركية في تل أبيب للضغط لإبرام صفقة

- تقرير أممي: المستوطنون هجروا 69 تجمعا في الضفة منذ 2023

- الفاتيكان يشكك في الرواية الإسرائيلية عن قصف الكنيسة

- الاشتباكات تتوقف في مدينة السويداء بعيد اعلان الشرع وفقا لإطلاق النار

- اعتقال عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في لندن

 

* "القدس":

- 110 شهداء بقصف مناطق متفرقة بالقطاع بينهم 40 أمام فخاخ المساعدات

- 1500 طالب يتقدمون الكترونيا لامتحان "التوجيهي" في غزة

- "الصحة": القطاع يمر بحالة مجاعة كارثية وسط عجز عن علاج تبعاتها

- قرار رئاسي بإجراء انتخابات "الوطني" قبل نهاية العام

- مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا على أراضي مخماس

#الصحف الفلسطينية

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