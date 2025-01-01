لاول مرة ..الجيش الإسرائيلي يُطالب سكان مناطق في دير البلح بالإخلاء

غزة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 20 يوليو 2025، أوامر إخلاء جديدة لعدة أحياء من المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، وسط قطاع غزة .

ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان، جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، تحديدًا في البلوكات 130، 132 حتى 134، 136 حتى 139، و2351، إلى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي.

وأشار في بيانه إلى أن قواته "تواصل العمل بقوة لتدمير البنى التحتية التابعة للفصائل المسلحة"، مؤكداً توسيع العمليات العسكرية لتشمل مناطق لم يتم العمل فيها مسبقًا.