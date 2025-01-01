  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا بتواصل حرب الابادة والتجويع

الأحد 20 يوليو 2025 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا بتواصل حرب الابادة والتجويع



برلين/وكالات/

نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، الليلة الماضية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار حرب الابادة والتجويع على قطاع غزة، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأكفان تحاكي قتل الأطفال في قطاع غزة، ولافتات تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال في قطاع غزة.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية سامر بلال اصلان، العالم إلى تكثيف الضغط للعمل على وقف الجرائم المروعة والابادة اليومية في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي في قلب الصفقة والسنوات وعد زوجته : حماس تتمسك به وإسرائيل تماطل وتدرس ابعاده

يديعوت احرنوت : التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين في غزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ يدعو لاغتيال قادة حماس في قطر.. الكيان يتخوّف من تقارب الدوحة وأنقرة لرعايتهما حركة (الإخوان المسلمون) وسعيهما لملء الفراغ الذي تركته إيران..

صحيفة عبرية : إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإنهاء الحرب

مروحيات إسرائيلية تجلي جنودا مصابين في خان يونس

“التنفيذية” تدعو لتدخل أمريكي فرنسي للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل

الرئيس يقرر إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام الحالي

الأخبار الرئيسية

IMG_0707

لاول مرة ..الجيش الإسرائيلي يُطالب سكان مناطق في دير البلح بالإخلاء

مصدر فلسطيني مطلع : "حماس" تدرس خرائط جديدة لانسحاب الاحتلال من غزة

تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى ومجازر قرب مراكز المساعدات جنوب قطاع غزة

صحيفة عبرية : إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإنهاء الحرب

يديعوت احرنوت : التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية