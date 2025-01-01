مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا بتواصل حرب الابادة والتجويع

برلين/وكالات/

نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، الليلة الماضية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار حرب الابادة والتجويع على قطاع غزة، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأكفان تحاكي قتل الأطفال في قطاع غزة، ولافتات تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال في قطاع غزة.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية سامر بلال اصلان، العالم إلى تكثيف الضغط للعمل على وقف الجرائم المروعة والابادة اليومية في قطاع غزة.