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140 قتيلا منذ مطلع العام: قتيل بجريمة إطلاق نار في يافا

الأحد 20 يوليو 2025 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
140 قتيلا منذ مطلع العام: قتيل بجريمة إطلاق نار في يافا



يافا/سما/

قتل رجل في الستينيات من عمره، الليلة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة يافا داخل أراضي الـ48، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام إلى 140 قتيلا، بينهم 10 نساء.

يأتي ذلك في ظلّ تصاعد الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وسط تقاعس من الشرطة الإسرائيلية، والذي يصل إلى حدّ التواطؤ مع منظمات الإجرام.

وفي الفترة الموازية من العام الماضي، سُجّل مقتل 106 أشخاص في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف، ما يدل على التصاعد المتواصل للجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48. وسجّل عام 2024، مقتل 221 شخصا، مقارنة بـ222 جريمة قتل سجلت في عام 2023.

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