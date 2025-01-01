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ألفا جندي درزي بالجيش الإسرائيلي يعلنون: "سننضم للقتال في سوريا" لحماية اشقائنا..

السبت 19 يوليو 2025 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألفا جندي درزي بالجيش الإسرائيلي يعلنون: "سننضم للقتال في سوريا" لحماية اشقائنا..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية مساء اليوم السبت، أن نحو ألفي درزي يخدمون في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى، أعلنوا عزمهم على القتال إلى جانب الدروز في السويداء.

وجاء في البيان الذي وقّعوه مع بياناتهم الشخصية: "حان الوقت لنكون مستعدين للدفاع عن إخواننا وأرضنا وديننا".


الوثيقة، التي تتضمن أسماء وأرقام هويات الدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى وخدمة الاحتياط، تنص على: "نستعد للتطوع للقتال إلى جانب إخواننا في السويداء. لقد حان الوقت لنكون مستعدين للدفاع عن إخواننا وأرضنا وديننا".

وأفادت "كان"، أن هذه خطوة تصعيدية من جانب الطائفة الدرزية، وهي خطوة غير مألوفة تثير قلقا بالغا لدى أعلى مستويات المؤسسة الأمنية في إسرائيل.

وأضافت، بأنه في محاولة لتهدئة الأوضاع، وصل منسق أعمال الحكومة، غسان عليان، إلى منزل الشيخ موفق طريف، أحد وجهاء الجالية في إسرائيل، موجها رسالة مفادها: "اتركوا الجيش الإسرائيلي يتولى إدارة الأحداث".

وفي غضون ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي هذا المساء أيضا لوصول مئات الدروز إلى منطقة الحدود مع سوريا، ومحاولة اقتحام السياج إلى داخل أراضي "الدولة المعادية".

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