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الفاتيكان يشكك في رواية إسرائيل حول قصف كنيسة "العائلة المقدسة" بغزة

السبت 19 يوليو 2025 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفاتيكان يشكك في رواية إسرائيل حول قصف كنيسة "العائلة المقدسة" بغزة



روما/سما/

أعرب الفاتيكان، اليوم السبت، عن شكوكه حيال التصريحات الإسرائيلية التي وصفت قصف كنيسة "العائلة المقدسة" في قطاع غزة بأنه "خطأ غير مقصود"، مطالبا بتوضيحات رسمية وشاملة حول ملابسات الحادث.

وقال الكاردينال بيترو بارولين أمين سر الفاتيكان في مقابلة مع قناة راي التلفزيونية الإيطالية، "إن ما جرى يستدعي تفسيرا دقيقا من الجانب الإسرائيلي، في ظل الأنباء التي تفيد بمقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم على كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة"، إضافة إلى إصابة تسعة آخرين، بينهم كاهن الرعية الإيطالي.

وأضاف بارولين: "من المشروع تماما أن نشكك في أن ما حدث كان مجرد خطأ عسكري"، مشيرا إلى أن ردود الفعل والتصريحات الصادرة حتى الآن من الجانب الإسرائيلي غير كافية ولا ترقى إلى مستوى الحادث.

وتأتي هذه التصريحات بعد مكالمة هاتفية جرت بين البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعرب الأخير عن "أسفه العميق" لما جرى، دون تقديم تفسير مفصل حتى الآن.

وأكد الفاتيكان في بيانه أن استهداف أماكن العبادة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى احترام حرمة دور العبادة وضمان حماية المدنيين في جميع الظروف.

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