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كتائب القسام" تنشر مشاهد لعمليات استهداف جنود وآليات إسرائيلية بجباليا

السبت 19 يوليو 2025 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام" تنشر مشاهد لعمليات استهداف جنود وآليات إسرائيلية بجباليا



غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع مصورة لعمليات نفذها مقاتلوها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داود".

وذكرت الكتائب أن وحدة من مقاتليها نصبت كمينا لقوة إسرائيلية شرقي مدينة جباليا بتاريخ 23 يونيو 2025، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود بعد استهدافهم من مسافة قريبة.

كما أظهرت اللقطات المصورة تنفيذ هجوم آخر في 12 يوليو استهدف تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة العمري وسط جباليا، حيث تم تدمير دبابة "ميركافا" بقذيفة من نوع "تاندوم 85"، فيما استُهدفت آلية ثانية بعبوة ناسفة محلية الصنع خلال عملية وُصفت بـ"العمل الفدائي".

وتضمن الفيديو لحظات التقدم نحو الأهداف، واستهداف الآليات، إضافة إلى توثيق لحظة الإجهاز على الجنود الثلاثة من مسافة صفر، حيث سُمعت أصوات صراخهم.

وفي تسجيل صوتي من داخل الفيديو، قال أحد عناصر القسام: "اليوم هو اليوم المنتظر، نعد لهذا الجيش المهزوم أصنافًا من العذاب... والله لن نتركهم". وأضاف: "يستهدفون المدنيين، فليأتوا ليواجهونا... نحن أبطال هذا الدين العظيم".

يذكر أن منطقة جباليا شهدت في الأيام الماضية قصفًا إسرائيليًا مكثفا، بالتزامن مع تصعيد ميداني مستمر في عدة مناطق من قطاع غزة.

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