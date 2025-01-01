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إسرائيل: الأقليات السورية لن تكون آمنة مع الشرع

السبت 19 يوليو 2025 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: الأقليات السورية لن تكون آمنة مع الشرع



القدس المحتلة/سما/

قال جدعون ساعر، وزير خارجية إسرائيل، السبت، إن الرئيس السوري أحمد الشرع صعّد الأمور في سوريا بنظريات المؤامرة واتهاماته ضد إسرائيل.

وأضاف ساعر في حسابه على منصة «إكس»: «من الخطر أن يكون المرء من الأقليات في سوريا التي يرأسها الشرع سواء كانت الأقلية درزية أو كردية أو مسيحية».

وانتقد ساعر خطاب الرئيس السوري الأخير، مشيراً إلى أنه تعبير عن دعمه للمتطرفين المهاجمين، وإلقاء اللوم على الضحايا (الأقلية الدرزية)، وأضاف الشرع إلى كل هذا نظريات مؤامرة واتهامات لإسرائيل، وفق قوله.

كان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي دعا، الثلاثاء، إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع «فوراً».

وقال شيكلي على منصة «إكس»: «من يظن أن أحمد الشرع زعيم شرعي فهو مخطئ تماماً. إنه إرهابي وقاتل وحشي، يجب القضاء عليه فوراً».

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