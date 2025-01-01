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الصحة : 98 شهيدا و511 إصابة خلال 48 ساعة في قطاع غزة

السبت 19 يوليو 2025 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 98 شهيدا و511 إصابة خلال 48 ساعة في قطاع غزة



غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان 98 شهيدًا، و511 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الى ان حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 58,765 شهيدًا 140,485 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,938 شهيدًا 28,444 إصابة.

واكدت ان عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيدا وأكثر من 94 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 891 شهيدًا وأكثر من 5,754 إصابة.

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