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الخارجية تدين مجزرة "المجوعين" في رفح

السبت 19 يوليو 2025 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين مجزرة "المجوعين" في رفح



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت 19 يوليو 2025، جرائم القتل الجماعي التي تستهدف مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة ، والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال شمال رفح، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، أن هذه الجريمة تشكل حلقة جديدة في مسلسل القتل العمد الذي يلاحق أكثر من مليوني مواطن في القطاع، بأشكال متعددة تشمل القصف والتجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والأدوية، في محاولة لفرض التهجير القسري عليهم.

وقالت الوزارة إنها تواصل حراكها مع الدول ومكونات المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، محملة المسؤولية عن تخاذلها وتقاعسها في حماية وانقاذ شعبنا.

وطالبت، بصحوة ضمير وأخلاق لفرض الوقف الفوري للإبادة والتهجير والضم.

#الخارجية

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