  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الامم المتحدة : إسرائيل لن تجدد تأشيرة دخول مسؤول "أوتشا" في فلسطين..

السبت 19 يوليو 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : إسرائيل لن تجدد تأشيرة دخول مسؤول "أوتشا" في فلسطين..



غزة/سما/

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن إسرائيل رفضت تجديد تأشيرة دخول جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن هناك تهديدات متزايدة بتقليص إمكانية الوصول إلى المدنيين الذين يعانون.

وقالت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة تم تجديدها في الآونة الأخيرة لفترات أقصر من المعتاد، كما تم رفض طلبات العديد من الوكالات بالدخول إلى غزة. وقالت كانيكو إن التصاريح الممنوحة للموظفين الفلسطينيين لدخول القدس الشرقية تم حجبها أيضا.

وقالت كانيكو “في الأسبوع الماضي، تم إبلاغنا أن السلطات الإسرائيلية لن تمدد تأشيرة رئيس مكتبنا الحالي جوناثان ويتال إلى ما بعد أغسطس. جاء ذلك مباشرة بعد التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي حول مقتل أشخاص يتضورون جوعا أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام”.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب التعليق. وكانت إسرائيل قد رفضت من قبل انتقادات الأمم المتحدة ووصفتها بأنها منحازة.

منع مسؤولين أمميين

وسبق أن رفضت إسرائيل تجديد تأشيرات رؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل في غزة، وهو ما عزاه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى جهودهم في محاولة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أنه لم يتم تجديد تأشيرات الرؤوساء المحليين لكل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأشهر الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

ألمانيا تُقرّر إعادة البت في طلبات اللجوء المقدمة من غزة بعد تعليقها سابقا..

رئيس الموساد يبحث في واشنطن خطة لترحيل فلسطينيين من غزة إلى 3 دول

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المقترح المُحدث الذي قدمته إسرائيل بشأن غزة..

هل تنازل نتنياهو فعلا في محادثات الدوحة؟

يديعوت: حماس لم تُهزم والجيش الإسرائيلي يقر بصعوبة الحسم في غزة وتدميرها يحتاج إلى عشر سنوات..

مسؤول إسرائيلي: لا عودة إلى خطوط الانسحاب السابقة والمفاوضات تواجه صعوبات كثيرة

الاتحاد الأوروبي يبحث إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

الأخبار الرئيسية

IMG_0669

29 شهيدا على الاقل وعشرات المصابين إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خانيونس جنوب قطاع غزة

ترامب: قريبا جدا سيُفرج عن عشرة أسرى محتجزين في غزة

توم باراك: نتنياهو والشرع يوافقان على اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم أمريكي

20240130174723reup-2024-01-30t174542z_671413119_rc2ory98v5ou_rtrmadp_3_israel-palestinians-hostages.h-730x438

رئيس الموساد يبحث في واشنطن خطة لترحيل فلسطينيين من غزة إلى 3 دول

20250718080211

مسؤول إسرائيلي: لا عودة إلى خطوط الانسحاب السابقة والمفاوضات تواجه صعوبات كثيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية