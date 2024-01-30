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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 19 يوليو 2025 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، استشهاد فتى (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوب جنين.

 

فيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- شهيدان بالرصاص والقهر 

- شهداء وجرحى في غزة وقصف منازل ومدرسة وخيام تؤوي نازحين وتجمعات المواطنين قرب نقاط توزيع المساعدات 

- الرئيس يدين قصف كنيسة دير اللاتين في غزة ويعزي هاتفيا الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا

- المستشار الألماني يؤكد ضرورة إبرام وقف سريع لإطلاق النار في غزة

- شهيد في يعبد وإصابة شاب واعتقاله بنابلس والاحتلال يقمع مسيرة في رابا

- جوع في غزة.. وغضب على جشع التجار

- خبراء أمميون: عدوان الاحتلال أدى لانتشار أنماط من الاخفاء القسري بين الفلسطينيين 

- ثيوفيلوس وبيتسابالا من غزة: حضور الكنيسة الإنساني في قلب المأساة واجب مقدس

- "المقاولين" ينفي مزاعم تورط شركات فلسطينية بمشاريع في المستوطنات

 

* "الأيام":

- 52 شهيدا.. غارات عنيفة على خان يونس وتجديد أوامر الإخلاء شمال غزة

- المستشار الألماني يدعو نتنياهو للإحجام عن أي خطوة لضم الضفة

- استشهاد طفل برصاص الاحتلال في يعبد.. قمع مسيرة رافضـة لمصادرة أراضي رابا

- "أكسيوس": "الموساد" طلب مساعدة واشنطن لإقناع 3 دول بقبول تهجير فلسطينيين إليها

- "مجموعة لاهاي" تقود اتفاقا لفرض عقوبات على اسرائيل 

- "الأونروا": الكنيست يناقش تعديلات تنتهك التزامات إسرائيل الأممية 

- سلطات الاحتلال تقرر مصادرة مبان تاريخية في القدس المحتلة

 

* "القدس":

- غزة تتضور جوعا

- الرئيس يدين قصف كنيسة دير اللاتين ويعزي الكاردينال بيتسابالا

- المستشار الألماني: ما يحدث في غزة لم يعد مقبولا

- ثوره المجوعين على التجار المحتكرين للطحين

- استشهاد طفل في يعبد وعشرات الإصابات بالضفة

- اسرائيل تطلب من واشنطن إقناع دول بسبب مهجرين من غزة

- 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى 

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