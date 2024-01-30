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7 مليارات دولار: الكشف عن صفقة الشرع وترامب لتطوير الغاز والنفط في سوريا

السبت 19 يوليو 2025 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 مليارات دولار: الكشف عن صفقة الشرع وترامب لتطوير الغاز والنفط في سوريا



واشنطن / وكالات /

أعلن جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، الجمعة، أن ثلاث شركات أمريكية ستضع خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة للنفط والغاز والطاقة في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

تخطط الشركات لتقييم وتطوير إنتاج الطاقة، بما في ذلك استكشاف النفط والغاز وتوليد الطاقة بالدورة المركبة، مع التركيز أولًا على المناطق الواقعة غرب نهر الفرات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وقد انهار نظام الكهرباء السوري من قدرة توليد بلغت 9.5 جيجاواط عام 2011 إلى 1.6 جيجاواط اليوم.

قال باس، الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أبريل/نيسان، إن الشركات تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لصياغة خطة شاملة.

وتزامنت زيارته إلى دمشق هذا الأسبوع مع غارات جوية إسرائيلية على العاصمة.

ازداد اهتمام المستثمرين بشكل كبير منذ تخفيف العقوبات، حيث تعهدت شركات خليجية بمليارات الدولارات لإعادة إعمار سوريا.

في مايو، وقّعت شركة UCC Holding القطرية صفقة بقيمة 7 مليارات دولار لمشاريع طاقة جديدة ، تشمل أربع محطات طاقة تعمل بالغاز ومنشأة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط.

قال وزير المالية ياسر برنية : "تشير هذه الزيارة إلى اهتمام متزايد من جانب الشركات والمستثمرين الأمريكيين بالتعامل مع سوريا".

ويأتي ذلك بعد الإعلان هذا الأسبوع عن توقيع سوريا اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس، في خطوة أولى نحو التعافي الاقتصادي السوري.

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