الأونروا: تعديلات جديدة تناقشها "الكنيست" تهدد بالمزيد من إضعاف عملياتنا خاصة بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم، إن التعديلات المقترحة على "الكنيست" الإسرائيلي حول القوانين المتعلقة بالوكالة، تهدد بالمزيد من إضعاف عملياتها في الضفة الغربية، بعد الإغلاق القسري لست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة قبل شهرين.

وأوضحت أن الخدمات الحيوية لأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس الشرقية هي الآن على المحك.

وبينت الوكالة أنه تم الأسبوع الماضي نشر تعديل مقترح على قوانين "الكنيست" ضد الأونروا من قبل وزارة "الطاقة والبنية التحتية"، يتضمن مقترحين رئيسيين ضد الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستهدف بشكل خاص القدس الشرقية، وهما منع مزودي الخدمات من تزويد منشآت الأونروا بالمياه والكهرباء، والاستيلاء على الأراضي التي يقع عليها مكتب إقليم عمليات الضفة الغربية في الشيخ جراح ومركز تدريب قلنديا بالقرب من مخيم قلنديا.

وقالت إنه إذا ما تم تنفيذ ذلك، فإن ذلك سيسمح بمصادرة الأرض دون أي إجراءات قانونية إضافية.

وتابعت أن كافة منشآت الأونروا هي منشآت تابعة للأمم المتحدة وهي محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأن الإجراء البرلماني المتخذ ضد الأونروا ووجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية، هو إجراء غير مسبوق وينتهك التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت إن من واجب المجتمع الدولي ككل، أن يدعم الحيز الإنساني للأونروا وأن يضمن تقديم الخدمات دون عوائق وأن يحمي حقوق لاجئي فلسطين.