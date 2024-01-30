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ترامب: قريبا جدا سيُفرج عن عشرة أسرى محتجزين في غزة

السبت 19 يوليو 2025 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: قريبا جدا سيُفرج عن عشرة أسرى محتجزين في غزة



وكالات / سما/

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن عشرة من الأسرى الإسرائيليين سيُفرَج عنهم قريبا جدا من قطاع غزة، في إشارة إلى تقدّم في المفاوضات الجارية بشأن ملف الأسرى.

وأشاد ترامب، خلال عشاء مع أعضاء الكونغرس في البيت الأبيض، بجهود مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وقال: "استعدنا معظم الرهائن. سيكون لدينا عشرة آخرون قريبا جدا، ونأمل أن ننتهي من الأمر سريعا".

من جانبها، أكدت مصادر إسرائيلية أن 50 أسيرا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

بينما تدرس إسرائيل إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة بهدف تسريع إبرام الصفقة والتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى.

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