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استشهاد طفل فلسطيني أصابه الجيش الإسرائيلي ومنع إسعافه شمالي الضفة الغربية

الجمعة 18 يوليو 2025 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل فلسطيني أصابه الجيش الإسرائيلي ومنع إسعافه شمالي الضفة الغربية



رام الله/سما/

استُشهد طفل فلسطيني، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، “باستشهاد الطفل عمرو علي خالد قبها (13 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين (شمال)”.

وبينت الوكالة أن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي تجاه الطفل قبها، أثناء تواجده في أحد شوارع البلدة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه لتقديم العلاج له.

وأضافت الوكالة أن والد الطفل حاول الوصول إليه، إلا أن الجيش اعتدى عليه بالضرب المبرح واحتجزه.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي منع وصول طاقمها إلى الطفل المصاب.


وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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