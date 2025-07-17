بعد قصف الكنيسة في غزة: البابا يطالب نتنياهو بوقف الحرب

الفاتيكان/سما/

أجرى البابا لاوون الرابع عشر محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، حسبما أفاد الفاتيكان، وذلك غداة هجوم إسرائيلي طاول الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص.

وجدد البابا خلال المحادثة "دعوته إلى إعادة تحريك المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب"، معربا عن "قلقه إزاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعيشه سكان غزة، والذي يدفع ثمنه بشكل خاص الأطفال وكبار السن والمرضى".

وجاء في بيان الفاتيكان أن "البابا شدد على أهمية حماية المواقع الدينية في الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل، وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، معربًا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الخطير في القطاع".

وتزامن الاتصال مع زيارة نادرة إلى قطاع غزة أجراها بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، لتفقد موقع الكنيسة الكاثوليكية وتقديم التعازي.

وأكدت بطريركية اللاتين، في بيان، أن الزيارة تأتي "تعبيرًا عن التضامن الرعوي المشترك لكنائس الأرض المقدسة، ووقوفًا إلى جانب أبناء الرعية الذين عانوا من الأحداث الأخيرة".

وأضاف البيان أن الكاردينال بيتسابالا "سيقيّم الاحتياجات الإنسانية والرعوية من أجل استمرارية الحضور والاستجابة للحاجات"، مشيرًا إلى أن البطريركية، بالتنسيق مع شركائها، أمنت وصول مساعدات إنسانية تشمل مئات الأطنان من المواد الغذائية ومعدات طبية عاجلة.

ووصفت بطريركية الروم الأرثوذكس الزيارة بأنها "تعبير قوي عن وحدة الكنيسة وتضامنها". وبحسب الفاتيكان، فقد تم إجلاء الجرحى إلى مؤسسات طبية خارج قطاع غزة، بينهم مصاب حالته حرجة.

وكانت الكنيسة قد تعرّضت للقصف مساء الخميس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة آخرين، بينهم الأب غابرييل رومانيلي، كاهن الرعية، الذي سبق أن أجرى البابا اتصالات منتظمة معه.

وأعلن الفاتيكان أن البابا اتصل بالكاردينال بيتسابالا صباح الجمعة، للاطلاع على وضع الجرحى، مؤكدًا "دعمه وتعاطفه مع المجتمع المسيحي في غزة"، وتجديد التزامه "ببذل كل جهد ممكن لوقف المذبحة غير المبررة التي يتعرض لها الأبرياء".

وكانت فرنسا وإيطاليا قد أدانتا القصف الإسرائيلي للكنيسة، ووصفتاه بـ"غير المقبول"، في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجرى اتصالًا بنتنياهو بعد رد فعله "غير الإيجابي" فور تلقيه المعلومات عن القصف.

وأضافت أن "رئيس الوزراء أوضح أن استهداف الكنيسة كان خطأ"، وفق الرواية الأميركية.

وفي أول تعليق إسرائيلي، ادعى نتنياهو أن كنيسة العائلة المقدسة استهدفت بـ"ذخيرة طائشة"، قال، في البيان، إن "كل فقدان لأرواح الأبرياء هو مأساة"، معلنا أن إسرائيل "تحقق في الحادث وتبقى ملتزمة بحماية المدنيين والأماكن المقدسة"، على حد زعمه.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن البيان جاء عقب إعلان ترامب "استياءه" من واقعة استهداف الكنيسة بمدينة غزة أمس الخميس، ونقلت عن البيت الأبيض أن ترامب "طالب نتنياهو بنشر توضيح رسمي، يؤكد أن قصف تلك الكنيسة الكاثوليكية خطأ ارتكبه الإسرائيليون".