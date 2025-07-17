  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الصحة: أقسام الطوارئ في غزة تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين المصابين بالإجهاد والإعياء الشديد

الجمعة 18 يوليو 2025 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: أقسام الطوارئ في غزة تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين المصابين بالإجهاد والإعياء الشديد



غزة/سما/

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أنّ أقسام الطوارئ في المستشفيات تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين من مختلف الأعمار، في حالة إنهاك وإعياء شديدين ناجمين عن الجوع وسوء التغذية الحاد.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي عاجل، أنّ "مئات المواطنين الذين نحلَت أجسادهم باتوا في خطر الموت المحتم نتيجة استمرار الجوع وتجاوز أجسادهم القدرة على الصمود".

وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان صدر في وقت سابق الجمعة، أن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 69 طفلاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي الناتج عن نقص الغذاء والدواء 620 حالة وفاة.

وأشار المكتب إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق جميع معابر قطاع غزة لليوم الـ139 على التوالي، مانعة دخول أكثر من 76,450 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود.

هذا الإغلاق تسبب بتفشي المجاعة بين المدنيين الفلسطينيين الذين حولتهم حرب الإبادة وفق بيانات البنك الدولي إلى فقراء، حيث باتوا يعتمدون في حياتهم على المساعدات فقط التي منعت إسرائيل دخولها منذ مارس/ آذار الماضي.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام، وتهجير مئات الآلاف من السكان، وسط كارثة إنسانية شاملة تهدد حياة ملايين الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبري : قطر قدمت مقترحا محدثا اعتمدته مصر وأميركا لوقف إطلاق النار في غزة

ألمانيا تُقرّر إعادة البت في طلبات اللجوء المقدمة من غزة بعد تعليقها سابقا..

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المقترح المُحدث الذي قدمته إسرائيل بشأن غزة..

هل تنازل نتنياهو فعلا في محادثات الدوحة؟

نتنياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة وقتل المسيحيين في غزة كان “خطأ”

يديعوت: حماس لم تُهزم والجيش الإسرائيلي يقر بصعوبة الحسم في غزة وتدميرها يحتاج إلى عشر سنوات..

بينها الأونروا واوتشا ..إسرائيل ترفض تجديد تأشيرات مسؤولين أممين في غزة

الأخبار الرئيسية

20250718025222

ضباط إسرائيليون يشككون: لا حسم وشيكا في غزة... القتال قد يستمر لسنوات

photo_2025-07-18_16-47-46

أبو عبيدة: إذا تعنت العدو في المفاوضات الحالية فلن نضمن العودة للصفقات الجزئية

687a2cc14c59b774d746b813

غزة: 35 شهيدا بقصف إسرائيلي منذ فجر اليوم

20250717175710reup-2025-07-17t175520z_1071050815_rc2hofaal1s7_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

حكومة غزة: الاتحاد الأوروبي “متواطئ سياسيا وأخلاقيا” في الإبادة

20250717180911reup-2025-07-17t180718z_848481589_rc2hofa6u1n3_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

مجلة بريطانية: "إسرائيل" لا تدافع عن نفسها.. إنها تنتقم من شعب أعزل.. تبرّر حربها على غزة بكذبتين وتلعب دور الضحية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية