وزارة الصحة: أقسام الطوارئ في غزة تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين المصابين بالإجهاد والإعياء الشديد

غزة/سما/

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أنّ أقسام الطوارئ في المستشفيات تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين من مختلف الأعمار، في حالة إنهاك وإعياء شديدين ناجمين عن الجوع وسوء التغذية الحاد.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي عاجل، أنّ "مئات المواطنين الذين نحلَت أجسادهم باتوا في خطر الموت المحتم نتيجة استمرار الجوع وتجاوز أجسادهم القدرة على الصمود".

وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان صدر في وقت سابق الجمعة، أن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 69 طفلاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي الناتج عن نقص الغذاء والدواء 620 حالة وفاة.

وأشار المكتب إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق جميع معابر قطاع غزة لليوم الـ139 على التوالي، مانعة دخول أكثر من 76,450 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود.

هذا الإغلاق تسبب بتفشي المجاعة بين المدنيين الفلسطينيين الذين حولتهم حرب الإبادة وفق بيانات البنك الدولي إلى فقراء، حيث باتوا يعتمدون في حياتهم على المساعدات فقط التي منعت إسرائيل دخولها منذ مارس/ آذار الماضي.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام، وتهجير مئات الآلاف من السكان، وسط كارثة إنسانية شاملة تهدد حياة ملايين الفلسطينيين.