مصر: الأمن يتحرك بعد فيديو للبلوغر هدير عبد الرازق

وظهر في مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة داخل إحدى الشقق السكنية، أحد الأشخاص يتعدى على البلوغر هدير عبد الرازق ويوسعها ضربا في فيديو مدته ما يزيد عن دقيقتين، وسط استغاثات منها وصراخ وبكاء.

وكانت هدير عبد الرازق أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات وصور غير أخلاقية حصدت بها تفاعلات بشكل واسع، حيث أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بين ناقدين لمحتواها على التيك توك وداعمين لها.

وانتشر في يوليو الماضي مقطع فيديو غير أخلاقي لها ثم خرجت التيك توكر تدافع عن نفسها وتتهم طليقها بتسريب مقطع الفيديو وتؤكد أنه من تواجد معها في مقطع الفيديو.