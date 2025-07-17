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‌‏وزير الخارجية الإسرائيلي: أمرنا بإرسال مساعدات للدروز في السويداء

الجمعة 18 يوليو 2025 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
‌‏وزير الخارجية الإسرائيلي: أمرنا بإرسال مساعدات للدروز في السويداء



القدس المحتلة/سما/

أعلن ‌‏وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه أمر بإرسال مساعدات إنسانية بشكل عاجل للدروز في محافظة السويداء في جنوب سوريا.


وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه "في ضوء الهجمات الأخيرة على الدروز في السويداء والوضع الإنساني المتردي في المنطقة، وتماشيا مع الاحتياجات الميدانية، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الدروز في السويداء".

وأوضحت أن "حزمة المساعدات، البالغة قيمتها مليوني شيكل، تشمل طرودا غذائية، ومعدات طبية، ومجموعات إسعافات أولية، وأدوية"، مبينة أنه "سيتم توفير هذه المساعدات من ميزانية وزارة الخارجية".

وأكد البيان أن "هذه المساعدات ستوجه بشكل مُستهدف إلى المناطق الدرزية في محافظة السويداء، والتي تضررت بشكل مباشر من الهجمات العنيفة ضد الدروز".

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