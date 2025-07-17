شيخ عقل الدروز ومفتي لبنان يدعوان لدرء الفتنة ووقف العنف في السويداء

دمشق/سما/

أكدت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز ومكتب مفتي لبنان الرفض التام للانجرار وراء أية خطابات تحريضية، واعتبار نزف الدماء بين الأخوة في الوطن بالسويداء ألما واحدا يصيب الجميع.

وشدد بيان صدر عن مشيخة العقل على تأكيد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى من مفتي لبنان عبد اللطيف دريان على الأخوّة الإسلامية والوطنية التي تجمع ما بين الطائفتين الكريمتين السنيّة والدرزية.



وجاء في بيان المكتب الإعلامي في مشيخة العقل: "تلقى سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا اليوم من سماحة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، للتأكيد في رسالة مشتركة على الأخوّة الإسلامية والوطنية التي تجمع ما بين الطائفتين الكريمتين السنيّة والدرزية، من علاقات ودّ واحترام وتاريخ طويل من المصير المشترك، واعتبار الأسى والحزن العميق إزاء ما يحصل في مدينة السويداء من نزف للدماء الزكية بين أخوة في الوطن الواحد ألماً واحداً يصيب الجميع".

وأشار شيخ العقل إلى أنه وسماحة المفتي دريان أكدا خلال الاتصال، "رفضهما التام الانجرار وراء أية خطابات تحريضية، وتغطية أية أعمال استفزازية من شأنها أن تؤجج التوتر المذهبي وأن تعطي صورة غير حقيقية عن علاقة الطائفتين بعضهما ببعض".

ودعا الجانبان إلى "تفادي الوقوع في فخ الفتنة التي يريدها أعداء الإنسانية، في ظل مرحلة عصيبة جدا يغذّي سلبياتها بعض الإعلام بمعلومات خاطئة ومضللة أحيانا كثيرة، الأمر الذي يحتاج من الجميع تغليب صوت العقل والحكمة والصبر والتحلّي بروح المسؤولية، لدرء خطر الفتنة وحقنا للدماء".

كما شددا على "رفض أية تدخلات خارجية واعتداءات تسهم في زعزعة تلك الوحدة، التي لطالما حكمت العلاقة التاريخية بين الطائفتين".

وأهاب الجانبان "بجميع المعنيين، بدءا من الدولة السورية التي تقع عليها المسؤولية الأولى، ومن مشايخ العقل في جبل العرب والمراجع والفاعليات الدينية والعشائر، العمل الجدّي والمجدي من أجل وقف فوري للعنف الدائر، وعدم الاستمرار في القتال بين الأخوة، وطرد المتطرّفين من بين أظهرهم، الذين يعملون على تأجيج الأزمة وتقويض الاستقرار ويساهمون عن قصد أو غير قصد في تنفيذ المخططات المشبوهة".