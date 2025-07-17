غزة: 35 شهيدا بقصف إسرائيلي منذ فجر اليوم

غزة/سما/

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 35 بينهم 10 من طالبي المساعدات الإنسانية، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.



وقد أسفر قصف جوي إسرائيلي عن استشهاد ثمانية مواطنين، بينهم نساء وأطفال، عقب استهداف عدة مواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارة جوية عنيفة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" باتجاه مناطق شرقي المدينة.

كما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي شهيد وعدد من الإصابات، من بينهم أطفال، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، أطلقت طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" قنابل دخانية، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف شرقي مخيم البريج.

وتم أيضا انتشال جثماني شهيدين مجهولي الهوية من منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار عمليات البحث تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة.