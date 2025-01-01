حالة الطقس: أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة

من المتوقع أن تبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، خاصة في الأغوار حيث تلامس الحرارة الأربعين مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس منعشا، خصوصا في المناطق الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية ألا يطرأ، اليوم الجمعة، أي تغير على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، خاصة في الأغوار حيث تلامس الحرارة الأربعين مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس منعشا، خصوصا في المناطق الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

الأحد: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساءً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.