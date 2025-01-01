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مبعوث ترامب " ادم بوهلر" : تقدم في قضية وقف اطلاق في قطاع غزة

الجمعة 18 يوليو 2025 06:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب " ادم بوهلر" : تقدم في قضية وقف اطلاق في قطاع غزة



واشنطن/سما/

تحدث آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى، عن محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى في "منتدى أسبن الأمني"، قائلاً: "هناك بعض التقدم من جانب غزة".

وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الآن، فسيكون ذلك بسبب تعنت حماس، وفي هذه الحالة ستواصل إسرائيل تحركها".

سُئل بوهلر عما إذا كان يعتقد أن اتفاقيات إبراهيم ستُوسّع خلال الأشهر الستة المقبلة، فأجاب: "نعم. أعتقد أن السعوديين كانوا واضحين في نهاية ولاية ترامب الأولى، وكذلك خلال إدارة بايدن. أعلم أن ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية روبيو، والرئيس ترامب يركزون بشدة على هذا الأمر".

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