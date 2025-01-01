مصرع خمسة عمال فلسطينيين ولبنانيين داخل محطة لتكرير المياه في خلدة جنوب بيروت

سما / وكالات /

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عن مصرع خمسة عمال، ثلاثة فلسطينيين ولبنانيين، داخل محطة تكرير المياه المبتذلة في خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وافادت المديرية في بيان، اليوم الخميس، أن العمال الخمسة سقطوا داخل أحد أحواض المعالجة، مما أدى إلى وفاتهم على الفور.

واضاف البيان: "تبين أن أحد العمال كان ينفذ أعمال تنظيف داخل حوض معالجة على عمق نحو سبعة أمتار، حيث تتراكم المياه المبتذلة وتنبعث منها غازات سامة تؤدي إلى فقدان الوعي فور استنشاقها، وأثناء قيامه بالنزول إلى قعر الحوض عبر سلم داخلي لتنظيف الرواسب العالقة بين فتحات الفلترة، تعرض للاختناق وسقط أرضا. حاول أربعة من زملائه تباعا إنقاذه، إلا أنهم سرعان ما تعرضوا للمصير ذاته نتيجة انبعاث الغازات السامة وانخفاض مستوى الأوكسجين في المكان المغلق، مما أدى إلى وفاتهم جميعا اختناقا.

وتدخلت على الفور فرق الإنقاذ حيث نفذت عملية انتشال دقيقة للجثث باستخدام الحبال وأجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة.