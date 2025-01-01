بن غفير: قرار نتنياهو الانسحاب من محور موراغ ضمن “صفقة الاستسلام” خطير ويشكل انتكاسة جديدة

القدس المحتلة / سما/

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على الانسحاب من محور موراغ ضمن “صفقة الاستسلام”، خطير ويشكل انتكاسة جديدة.

وقال بن غفير: “قرار رئيس الوزراء، بالموافقة على الانسحاب من محور موراغ ضمن صفقة الاستسلام مع حماس قرار خطير، ويُشكل انتكاسةً أخرى. محور موراغ محور استراتيجي حُسم بدماء مقاتلينا، والانسحاب منه سيكون بمثابة بصقٍ في وجوههم – هذا بالإضافة إلى التكاليف الكارثية الأخرى للصفقة التي يجري العمل عليها”.

وأضاف: “أدعو رئيس الوزراء: لم يفت الأوان بعدُ ليعود إلى رشده. أوقف المفاوضات مع الإرهابيين، وأصدر التعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الحرب: احتلال كامل، وتشجيع الهجرة، والاستيطان”.

هذا وتواصل تل أبيب بث تقارير عن تقدم في المفاوضات مع حماس وتراجع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن مواصلة احتلال “محور موراغ”. وبينما تتحدث تل أبيب عن “مرونة” متزايدة، لا تزال القضايا المركزية، مثل خرائط الانسحاب ونسبة التبادل، عالقة حتى الآن.

جاء ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء، في تصريحات صدرت عنه إن “لدينا أخبارا جيدة بخصوص غزة”، فيما أشاد بمبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، الذي يقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة ويشرف على المفاوضات.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” مساء الأربعاء، بأن مصادر مطلعة على سير المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، أشار إلى وجود “تقدّم” في المحادثات، لكنها شددت في الوقت ذاته على استمرار وجود “فجوات” بين الطرفين.

وصرح ويتكوف بأن “المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار تسير بشكل جيد”، في حين يعتزم ترامب لقاء رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت لاحق بواشنطن.

وأوضحت “كان 11” أن القضايا الجوهرية العالقة تتعلق بخريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وكذلك بملف الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم، وهي قضايا لم تُبحث بعمق حتى الآن.

ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن حركة حماس مستعدة لقبول خطوط الانسحاب الواردة في اتفاق التهدئة السابق مع بعض التعديلات، بينما تسعى إسرائيل للإبقاء على وجود عسكري واسع في محيط مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت مصادر إسرائيلية إن هناك ترقبا لنتائج اجتماع ترامب برئيس وزراء قطر في إسرائيل التي تأمل بأن يُحرَز تقدّم خلال الاجتماع، وسط تقدير أن “القضايا الجوهرية قد تُحل عبر قناة واشنطن – تل أبيب”.