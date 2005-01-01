  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انسحاب شكلي.. قرار شاس الذي قد يحافظ على الائتلاف

الخميس 17 يوليو 2025 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب شكلي.. قرار شاس الذي قد يحافظ على الائتلاف



القدس المحتلة/سما/

فاقم إعلان حركة شاس أمس عن استقالته من الحكومة الاضطراباتِ السياسيةَ التي بدأت باستقالةِ أعضاءِ حزبِ يهدوت هتوراة، ولكنْ على عكسِ شركائهم، تعتبر هذه "استقالةً ظاهريةً"، إذ استقال أعضاء شاس من الحكومةِ فقط، وليس من مناصبهم في الائتلاف.

قد يُؤمِّنُ خيارُ شاس البقاءَ في الائتلافِ حمايةَ الائتلافِ في الواقع، وليس فقط في التصويتِ في الهيئة الكاملة للكنيست.

في الأشهر الأخيرة، وفي أعقاب أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية، قاطع أعضاء الكنيست الحريديم الائتلاف، وانتهكوا في الواقع انضباط الائتلاف. وفي أعقاب المقاطعة المستمرة، قام الائتلاف بسحب مشاريع القوانين التي تم تقديمها في القراءة التمهيدية من جدول أعمال الجلسة العامة للكنيست.

وبالإضافة إلى ذلك، امتدت المقاطعة أيضا إلى مقترحات لم تكن أولية، ويمكن القول إن القرار أدى إلى نوع من الشلل في الائتلاف.

ورغم اختيار مقاطعة التصويت على القوانين التي حاول الائتلاف الترويج لها، امتنعت الأحزاب المتشددة عن دعم اقتراحات حجب الثقة التي قدمتها المعارضة.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن حزب شاس أمس في استقالته أنه "لا ينضم إلى اليسار"، وبالتالي لا يتوقع أن يدعم الحزب حل الكنيست حتى بداية العطلة الأسبوع المقبل.

وفي الواقع، كان من المتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وألا يتدهور أو يتفاقم أكثر من ذلك.

ومن المتوقع أن يكون التأثير الرئيسي لاختيار شاس البقاء جزءا من الائتلاف في لجان الكنيست.

وعلى النقيض من أعضائهم في حزب اليهودية التوراتية الذين أعلنوا استقالتهم من مناصبهم في الائتلاف، فمن المتوقع أن يظل أعضاء حزب شاس أعضاء في اللجان دون أي تغيير حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، شاس عضو في لجنة الكنيست، المسؤولة، عن مسائل أنظمة الكنيست، وحصانة أعضاء الكنيست، وإجراءات الكنيست، والتوصيات بشأن تشكيل اللجان الدائمة ولجان شؤون محددة ورؤسائها.

إن مجرد حقيقة العضوية في لجنة الكنيست واختيار البقاء كجزء من الائتلاف أثرت وستؤثر على تشكيل اللجان، بل وتكوينها في الواقع. على سبيل المثال، حزب شاس، الذي كان بإمكانه منع تعيين رئيس الائتلاف كاتس كبديل لعضو الكنيست موشيه غافني في رئاسة لجنة المالية، اختار عدم القيام بذلك.

وتضم لجنة الكنيست 16 عضوا (بما في ذلك الرئيس كاتس، وبعد استقالة عضو الكنيست آيشلر)، ولو اختارت شاس الانسحاب من الائتلاف، لكان هناك تعادل بين المعارضة وأعضاء الائتلاف في اللجنة.

ملفات شاس

لدى شاس حاليا خمس وزارات يشغل أعضاؤها مناصب وزراء فيها: وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الدينية.

وربما يؤدي انسحاب الحزب من الحكومة إلى إعادة توزيع بعض المناصب الوزارية التي كان يشغلها، لكن هناك احتمال أن تبقى الحقائب في أيدي الوزراء العاملين في الائتلاف.

إن إعادة توزيع الحقائب الوزارية، بما في ذلك حقائب حزب التوراة اليهودية المتحدة، قد يرضي بعض أعضاء الائتلاف.

علاوة على ذلك، هناك إمكانية لمحاولة إبعاد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، من منصبه، من خلال السماح له بأن يصبح عضواً في الحكومة - ولكن ليس من المؤكد على الإطلاق أنه سيوافق على هذا.

من ناحية أخرى، فإن اختيار عدم توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء الكنيست غير الوزراء قد يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية، سواء بسبب انخفاض عدد الوزراء أو النواب أو الرؤساء التنفيذيين أو الموظفين الإضافيين.

#شاس #الائتلاف الحكومي #الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

إفشال مخطط تجسسي خطير في غزة والقبض على عميل ميداني

ترامب: سنعقد اجتماعا بشأن مقتل أمريكي فلسطيني في الضفة الغربية

تحركات مصرية بقرار من السيسي لمنع إنشاء "مدينة الخيام" في غزة

حزب شاس يقرر الانسحاب من حكومة نتنياهو

"العصائب الحمراء" تهدد نتنياهو بأنهار من دماء إذا استهدفت إسرائيل الشرع

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف هيئة الأركان في دمشق ..

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن تحقيق أهداف "عربات جدعون": "سنعرف في الأيام المقبلة ما إذا كان لدينا اتفاق أم لا"

الأخبار الرئيسية

الجيش

جنرال إسرائيلي: جيش الاحتلال في أسوأ حالاته بسبب حرب غزة

حيتس

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإنتاج صواريخ "منظومة حيتس" بشكل سريع والسبب إيران..

المقتلة تتواصل ..عشرات الشهداء والجرحى وتدمير مربعات سكنية بخان يونس وغزة

إصابة جنديين بجروح خطيرة في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة

اختراق في مفاوضات الدوحة .. حماس توافق على خريطة انسحابات جيش الاحتلال من قطاع غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية