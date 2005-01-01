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محكمة الجنايات الدولية ترفض استئناف إسرائيل بشأن نتنياهو وغالانت

الخميس 17 يوليو 2025 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الجنايات الدولية ترفض استئناف إسرائيل بشأن نتنياهو وغالانت



القدس المحتلة/سما/

رفضت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي طلب الحكومة الإسرائيلية إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وكانت إسرائيل قد تقدمت بالاستئناف قبل نحو شهرين، مدعية أن المحكمة غير مخولة للنظر في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكن القضاة ردوا هذا الادعاء، مؤكدين صلاحيتهم في متابعة القضايا المطروحة أمامهم.

كما رفضت المحكمة طلباً إسرائيليا منفصلاً لتعليق التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، مؤكدة استمرار المسار القضائي دون تأجيل أو تعديل.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي عقوبات شخصية على أربعة من قضاة المحكمة، احتجاجا على إصدار أوامر الاعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، في خطوة أثارت جدلاً واسعا على الصعيدين القانوني والسياسي.

#محكمة الجنايات الدولية #إسرائيل #نتنياهو

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